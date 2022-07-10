В Новосибирске 11-летняя девочка попала под колеса Honda Fit

В Новосибирске 11-летняя девочка попала под колеса Honda Fit
В Новосибирске 11-летняя девочка попала под колеса Honda Fit
10 июля, 14:21ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Иномарка сбила двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по "зебре" рядом с ТРЦ "Аура"

Поздно вечером 9 июля, на улице Ипподромская в Центральном районе Новосибирска водитель автомобиля Honda Fit сбил двух пешеходов. 11-летняя девочка доставлена в больницу с различными травмами, сообщили в управлении ГИБДД Новосибирска. О втором пешеходе ничего не сообщается.

Пострадавшие переходили дорожное полотно в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель на Toyota Camry Gracia сбил 8-летнего мальчика на улице Яблочная на Гусинобродском шоссе. Школьник стоял на краю дороги, но 40-летний автомобилист его не заметил. В ДТП мальчик получил различные травмы. Его отвезли в больницу.

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