В Новосибирске 11-летняя девочка попала под колеса Honda Fit

Ранее мы рассказывали о том, что водитель на Toyota Camry Gracia сбил 8-летнего мальчика на улице Яблочная на Гусинобродском шоссе. Школьник стоял на краю дороги, но 40-летний автомобилист его не заметил. В ДТП мальчик получил различные травмы. Его отвезли в больницу.