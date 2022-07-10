В Новосибирске умер попавший под поезд 14-летний подросток

В Новосибирске умер попавший под поезд 14-летний подросток
В Новосибирске умер попавший под поезд 14-летний подросток
10 июля, 12:36ПроисшествияФото: Моя Первомайка
Подросток скончался в больнице 10 июля после наезда поезда в Новосибирске. Пост с соболезнованиями появился в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

Известно, что 2 дня назад 14-летний мальчик попал под поезд, когда переходил железнодорожные пути возле улицы Первомайской. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«Только вчера его мама делилась радостными новостями, что гемоглобин растёт и лечение хорошо протекает. А сегодня просит сдать кровь в его память», - пишут сибиряки.

По словам друзей, мальчик решил завязать шнурки на путях. В это время поезд сдал назад и совершил наезд на него.

Неравнодушные сибиряки сдавали кровь для пострадавшего, но этого оказалось не достаточно. Он умер в клинике ночью 10 июля.

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