Крупнейший пожар произошел на складе с замороженными продуктами в Новосибирске

Крупнейший пожар произошел на складе с замороженными продуктами в Новосибирске
Крупнейший пожар произошел на складе с замороженными продуктами в Новосибирске
Сегодня, 20:47ПроисшествияЭмилия КаплунскаяФото: ГУ МЧС С огнем боролись полтора часа
В среду, 10 августа в Новосибирске произошел пожар в Кировском районе. Огонь уничтожил склад с замороженной продукцией. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, помещение вспыхнуло на улице Бетонной. Площадь возгорания достигла 725 квадратных метров. Внутри склада находились замороженные продукты, а работу пожарным усложняли деревянные конструкции.

Пострадавших в происшествии нет. В тушении огня помогали 45 человек и 14 единиц техники. Теперь дознаватели установят причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, двухэтажный ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска. Изначально там вспыхнула крыша. В помещении были газовые баллоны. Посетителей в заведении не было, а персонал ресторана эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало. Пока пожарные боролись с открытым огнем, там обрушилась кровля. В итоге возгорание удалось ликвидировать. Помогали в этом 52 человека и 17 единиц техники. Проливали конструкции еще полночи.

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