Могилу умершей 16-летней девочки разбомбили под Новосибирском

Вопиющий инцидент случился в поселке Посевной. Вандалы пришли на кладбище, сломали столики, уронили памятники, некоторые из которых просто раскололись. Всего пострадали более 20 могил – часть принадлежала пенсионерам, а также 16-летней девочке-подростке.
Спустя время полицейские нашли нарушителей закона. Вандалами оказались местные подростки. Правда, злоумышленники не достигли возраста уголовной ответственности. Вероятно, теперь их поставят на учет в ПДН или же ответственность понесут родители.
Напомним, могилы венгерских военнопленных осквернили в Новосибирске. На опубликованных фото заметно, как памятники раскрашены в красную краску. Там написаны различные надписи.