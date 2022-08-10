Могилу умершей 16-летней девочки разбомбили под Новосибирском

Могилу умершей 16-летней девочки разбомбили под Новосибирском
Могилу умершей 16-летней девочки разбомбили под Новосибирском
Сегодня, 19:26ПроисшествияЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiПострадало больше 20 могил, но вандалов уже задержали

В Новосибирской области вандалы разорили могилу 16-летней девочки

В Черепановском районе Новосибирской области разорили местное кладбище. Злоумышленников нашли, только есть одна проблема. О произошедшем написали «Черепановские вести».

Вопиющий инцидент случился в поселке Посевной. Вандалы пришли на кладбище, сломали столики, уронили памятники, некоторые из которых просто раскололись. Всего пострадали более 20 могил – часть принадлежала пенсионерам, а также 16-летней девочке-подростке.

Спустя время полицейские нашли нарушителей закона. Вандалами оказались местные подростки. Правда, злоумышленники не достигли возраста уголовной ответственности. Вероятно, теперь их поставят на учет в ПДН или же ответственность понесут родители.

Напомним, могилы венгерских военнопленных осквернили в Новосибирске. На опубликованных фото заметно, как памятники раскрашены в красную краску. Там написаны различные надписи.

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