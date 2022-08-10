Могилу умершей 16-летней девочки разбомбили под Новосибирском

Вопиющий инцидент случился в поселке Посевной. Вандалы пришли на кладбище, сломали столики, уронили памятники, некоторые из которых просто раскололись. Всего пострадали более 20 могил – часть принадлежала пенсионерам, а также 16-летней девочке-подростке.