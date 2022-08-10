В новосибирском метро пропал 79-летний мужчина с деменцией

«Мужчина с серьезными проблемами со здоровьем – он был с сопровождающими, но, когда они заходили в вагон метро, двери закрылись прямо перед пожилым человеком, а остальные уехали. Он не местный и с плохой памятью, поэтому мог заблудиться», - рассказала Яблонских.
Волонтеры обыскали станцию метро «Речной вокзал», где и пропал мужчина, но его уже нигде не было. Есть предположения, что он сел на другой вагон и вышел не в нужном месте, но это будут выяснять по записям с камер видеонаблюдения.
Приметы пропавшего в метро мужчины – рост 170 сантиметров, худой, седые волосы. Он был одет в светло-серую рубашку с коротким рукавом, синие брюки и коричневые сандали и кепку «КХЛ».