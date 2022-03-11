На лесопилке 17-летнего подростка придавило деревом в Новосибирской области

Трагедия произошла в поселке Маслянино. Как рассказал источник в правоохранительных органах, молодой человек работал на лесополосе. В один момент на него упало спиленное дерево. От полученных травм юноша скончался на месте. Сообщается, что с погибшим работал и 30-летний сотрудник, который в этот момент занимался заготовкой древесины.