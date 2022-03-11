Стало известно о состоянии пострадавшего работника в ТЭЦ под Новосибирском

Также в СГК сообщили, что компания поддерживает связь с близкими родственниками молодого работника. Они готовы оказать необходимую помощь. Ранее в Следственном комитете заявили, что ТЭЦ работает в штатном режиме и ЧП никак не препятствовало работе. Однако в СГК уточнили, что на восстановление привычного режима потребуется еще несколько часов. Сейчас идет работа над повышением параметров теплоснабжения.