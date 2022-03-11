Стало известно о состоянии пострадавшего работника в ТЭЦ под Новосибирском

Стало известно о состоянии пострадавшего работника в ТЭЦ под Новосибирском
Стало известно о состоянии пострадавшего работника в ТЭЦ под Новосибирском
Сегодня, 07:57ПроисшествияФото: СУ СКР по Новосибирской области
В СГК сообщили, что поддерживают близких пострадавшего.

Стало известно о состоянии пострадавшего при выбросе угольной пыли в ТЭЦ в Новосибирской области. Об этом стало известно от СГК.

Как сообщили в Телеграм-канале СГК, трагедия произошла вечером 9 марта в городе Куйбышев в Барабинской ТЭЦ. 28-летний работник получил 40% ожогов тела во время хлопка углевоздушной смеси при запуске котла. В данный момент медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Он находится в реанимационном отделении.

Также в СГК сообщили, что компания поддерживает связь с близкими родственниками молодого работника. Они готовы оказать необходимую помощь. Ранее в Следственном комитете заявили, что ТЭЦ работает в штатном режиме и ЧП никак не препятствовало работе. Однако в СГК уточнили, что на восстановление привычного режима потребуется еще несколько часов. Сейчас идет работа над повышением параметров теплоснабжения.

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