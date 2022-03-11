В Новосибирске на перроне станции метро «Площадь Маркса» умер мужчина

Утром 11 марта в Новосибирске на перроне станции метро «Площадь Маркса» скончался 50-летний мужчина. Об этом сайту «atas.info» сообщили очевидцы.
Трагический инцидент произошёл около 07:20 утра 11 марта. По словам очевидцев, одному из пассажиров стало плохо.
«Мужчина лежал посреди перрона без сознания. Приехала бригада медиков, когда закончили реанимационные действия, стало понятно, что он умер. Его уложили на носилки и увезли», - рассказала читательница «atas.info».
Информацию о гибели сибиряка в метрополитене подтвердили в ГУ МВД по Новосибирску.
«Одному из пассажиров стало плохо по состоянию здоровья. Была вызвана скорая помощь, подошли сотрудники полиции. Мужчину спасти не удалось, его личность установлена», - сообщает пресс-служба ведомства.