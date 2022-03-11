В Подмосковье умер экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос

50-летний вокалист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный публике под псевдонимом Том Хаос, умер в Подмосковье. Эту информацию подтвердил представитель артиста РИА Новости.
При этом ни о причинах смерти, ни об обстоятельствах случившегося официально не сообщается. СМИ пишут, что у Зинурова должно было состояться интервью 10 марта, но с ним не могли связаться и забеспокоились.
На сайте следственного комитета Московской области 10 марта появилась информация о проведении доследственной проверки в результате обнаружения тела мужчины 1971 года рождения, который был солистом одной из российских поп-групп.
В сообщении говорится, что в частном доме в Дмитровском городском округе в деревне Капорки найден мертвый мужчина. Его смерть не носит криминальный характер, но доследственная проверка назначена.
Напомним, петербургская группа «Отпетые мошенники» появилась в 1996 году. В нее вошли Сергей Аморалов, Гарик Богомазов и Вячеслав Зинуров. Последний сообщил о своем решении покинуть коллектив в августе прошлого года из-за финансовых разногласий.
Новость о смерти солиста популярной в 90-е группы опубликовали в новосибирском паблике. Подписчики с грустью восприняли эту новость: «Это был мой самый любимый персонаж из данной группы».