В Подмосковье умер экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос

В Подмосковье умер экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос
В Подмосковье умер экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос
Сегодня, 07:19ПроисшествияФото: Барвенковский / wikipedia.orgНа фото Вячеслав Зинуров слева
Официальная причина смерти не сообщается.

50-летний вокалист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный публике под псевдонимом Том Хаос, умер в Подмосковье. Эту информацию подтвердил представитель артиста РИА Новости.

При этом ни о причинах смерти, ни об обстоятельствах случившегося официально не сообщается. СМИ пишут, что у Зинурова должно было состояться интервью 10 марта, но с ним не могли связаться и забеспокоились.

На сайте следственного комитета Московской области 10 марта появилась информация о проведении доследственной проверки в результате обнаружения тела мужчины 1971 года рождения, который был солистом одной из российских поп-групп.

В сообщении говорится, что в частном доме в Дмитровском городском округе в деревне Капорки найден мертвый мужчина. Его смерть не носит криминальный характер, но доследственная проверка назначена.

Напомним, петербургская группа «Отпетые мошенники» появилась в 1996 году. В нее вошли Сергей Аморалов, Гарик Богомазов и Вячеслав Зинуров. Последний сообщил о своем решении покинуть коллектив в августе прошлого года из-за финансовых разногласий.

Новость о смерти солиста популярной в 90-е группы опубликовали в новосибирском паблике. Подписчики с грустью восприняли эту новость: «Это был мой самый любимый персонаж из данной группы».

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