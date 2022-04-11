Годовалый младенец пострадал в массовом ДТП в Новосибирске

В понедельник, 11 апреля, в Новосибирске госпитализировали женщину и ребенка после массового ДТП на территории Октябрьского района. Об этом сообщает региональное ГИБДД.
Рано утром около 7 часов в Новосибирске на дороге по улице Военной столкнулись сразу четыре иномарки. Водитель за рулем «Киа Рио» ехал с улицы Ипподромская в сторону Октябрьской магистрали и врезался на пути с автомобилем «Дэу Матис», который стоял на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую иномарку ударом занесло в находившиеся рядом «Киа Оптима» и «Фольскваген Тигуан».
По данным ГИБДД Новосибирской области, в результате ДТП пострадали два человека. Женщина из «Дэу Матис» попала в больницу с закрытым перелом основания остистова отростка позвоночника. Также с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован ребёнок 2021 года рождения, который находился в «Киа Оптима».
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.