Годовалый младенец пострадал в массовом ДТП в Новосибирске

Рано утром около 7 часов в Новосибирске на дороге по улице Военной столкнулись сразу четыре иномарки. Водитель за рулем «Киа Рио» ехал с улицы Ипподромская в сторону Октябрьской магистрали и врезался на пути с автомобилем «Дэу Матис», который стоял на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую иномарку ударом занесло в находившиеся рядом «Киа Оптима» и «Фольскваген Тигуан».