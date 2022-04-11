Пропавшего в Новосибирске рэпера с татуировкой на лице нашли мертвым

Мама Дмитрия рассказывала, что их сын никогда не уходил из дома. Он занимался музыкой, был вежливым и общительным. Месяц назад он вышел из дома и больше не вернулся.

В Новосибирске нашли пропавшего 30-летнего Дмитрия Егорова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк». Мужчина пропал еще 8 марта. Он ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и без вести пропал. Родители Дмитрия предлагали за информацию о местонахождении их сына 300 тысяч рублей. В воскресенье, 10 апреля стало известно, что молодой человек найден мертвым. Причины не разглашаются. «Сегодня закончены поиски пропавшего Егорова Дмитрия. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили волонтеры.

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