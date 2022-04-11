Пропавшего в Новосибирске рэпера с татуировкой на лице нашли мертвым

В Новосибирске нашли пропавшего 30-летнего Дмитрия Егорова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк».
Мужчина пропал еще 8 марта. Он ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и без вести пропал. Родители Дмитрия предлагали за информацию о местонахождении их сына 300 тысяч рублей.
В воскресенье, 10 апреля стало известно, что молодой человек найден мертвым. Причины не разглашаются.
«Сегодня закончены поиски пропавшего Егорова Дмитрия. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили волонтеры.