Семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске

Семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске
Семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске
Сегодня, 04:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Женщина рассказала, что они с семьей порезались о сколотую плитку.

В Новосибирске семья порезала ноги и руки в общественном бассейне. Об этом рассказала пострадавшая женщина на сайте отзывов «Фламп».

По словам жительницы Новосибирска, они с мужем и ребенком пошли купаться в бассейн сауны на Ключ-Камышенском плато. Екатерина отметила, что купаются в этом месте они с семьей не первый раз. До последнего раза все визиты в бассейн были удачными, но этот – стал исключением. Во время последнего посещения вся семья порезалась о сколотую плитку в бассейне.

«Ребёнок сильно порезал ногу и руку. Пока бегала в аптеку за бинтами и перекисью, почувствовала боль. Оказалось, тоже порезаны ноги. У мужа ситуация такая же, даже шорты, в которых купался, оказались порезаны», — написала Екатерина

Также женщина добавила, что купаться в таком бассейне очень опасно. Она посоветовала руководству сделать там ремонт.

«Мы шли отдохнуть семьёй в выходной, а получили столько боли и слёз за свои же деньги», — пожаловалась сибирячка.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостипроисшествия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы