Семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске

По словам жительницы Новосибирска, они с мужем и ребенком пошли купаться в бассейн сауны на Ключ-Камышенском плато. Екатерина отметила, что купаются в этом месте они с семьей не первый раз. До последнего раза все визиты в бассейн были удачными, но этот – стал исключением. Во время последнего посещения вся семья порезалась о сколотую плитку в бассейне.