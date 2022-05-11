Четыре человека госпитализированы после укуса клеща в Новосибирской области

Четыре человека госпитализированы после укуса клеща в Новосибирской области
Четыре человека госпитализированы после укуса клеща в Новосибирской области
Сегодня, 11:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Клещевой энцефалит медики заподозрили у 4 из 797 укушенных человек с начала пика активности членистоногих в Новосибирской области. Этой информацией поделился Роспотребнадзор по региону.

Со старта сезона-2022 специалисты проверили 636 клещей на боррелиоз и энцефалит. Положительный результат получили 69 жертв членистоногих.

«За неделю с 27 апреля по 3 мая чаще клещи кусали сибиряков в Искитимском районе, Новосибирском, Тогучинском, Ленинском, Заельцовском и на территории Академгородка. Среди укушенных клещами были также дети», - уточнили в областном ведомстве.

Напомним, ранее мэрия публиковала памятку действий в случае укуса клеща. Там говорилось, как снять членистоногого самостоятельно и в каких ситуациях лучше незамедлительно обратиться к врачу.

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