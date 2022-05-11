Шесть детей выпали из окон в Новосибирске с начала 2022 года

Шесть детей выпали из окон в Новосибирске с начала 2022 года
Шесть детей выпали из окон в Новосибирске с начала 2022 года
Сегодня, 13:46ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1MiТак выглядит окно с защитой.
В Новосибирске с начала этого года из окон жилых домов выпали шесть детей – один из них погиб. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году на это же время выпали гораздо больше детей – 12, и погиб от этого только один.

Несчастные случаи такого вида происходят в России каждый год – это случается в основном в летний период времени. Однако избежать падения ребенка из окна всегда можно, нужно лишь желание сооружать оконную защиту от детей.

Чаще всего падения происходят таким образом – маленький ребенок опирается на москитную сетку, думая, что она защитит его от падения, но на деле все происходит печальным образом.

Некоторые не ставят защиту на окна от детей из-за того, что они живут на 2 или 3 этаже. Однако это заблуждение, что якобы в случае чего ребенку от падения с этого этажа ничего не будет – он может удариться головой и погибнуть или же получить серьезную травму, которая останется с ним на всю жизнь.

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