Наихудшая обстановка на воде: подросток и трое взрослых утонули за неделю в НСО

Почти все трагедии произошли по вине самих купающихся – они отдыхали в местах, непредназначенных для купания.
«За неделю на водных объектах произошло несколько происшествий: в Новосибирске, в Карасукском, Новосибирском, Ордынском и Черепановском районах. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок», - уточнил Виктор Орлов.
Так, в населенном пункте Искра 4 июля в озере утонул 28 летний парень. В реке Карасук 8 июля погиб 40-летний мужчина. На озере Старица 9 июля утонул мужчина (его достали из воды в предреанимационном состоянии, но после он скончался). В Кировском районе Новосибирска у Бугринского моста 10 июля утонул 17-летний подросток.