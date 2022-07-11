Наихудшая обстановка на воде: подросток и трое взрослых утонули за неделю в НСО

Наихудшая обстановка на воде: подросток и трое взрослых утонули за неделю в НСО

Наихудшая обстановка на воде: подросток и трое взрослых утонули за неделю в НСО

Вчера, 12:34
Происшествия
Фото: Медиахолдинг1Mi

За неделю в Новосибирской области утонули четыре человека

За последние семь дней в Новосибирской области утонули четыре человека, среди которых был несовершеннолетний подросток. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве 11 июля.

Почти все трагедии произошли по вине самих купающихся – они отдыхали в местах, непредназначенных для купания.

«За неделю на водных объектах произошло несколько происшествий: в Новосибирске, в Карасукском, Новосибирском, Ордынском и Черепановском районах. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок», - уточнил Виктор Орлов.

Так, в населенном пункте Искра 4 июля в озере утонул 28 летний парень. В реке Карасук 8 июля погиб 40-летний мужчина. На озере Старица 9 июля утонул мужчина (его достали из воды в предреанимационном состоянии, но после он скончался). В Кировском районе Новосибирска у Бугринского моста 10 июля утонул 17-летний подросток.

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