Велосипедист умер под колесами грузового поезда под Новосибирском

По данным ведомства, все произошло на ж/д станции Каргат. Уточняется, что 40-летний мужчина переходил пути с велосипедом в неположенном месте. Приближающийся поезд он не услышал.
В результате столкновения избежать не удалось, и пешеход погиб прямо под поездом. От полученных травм он скончался на месте.
По факту травмирования сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.