Велосипедист умер под колесами грузового поезда под Новосибирском

Велосипедист умер под колесами грузового поезда под Новосибирском
Велосипедист умер под колесами грузового поезда под Новосибирском
Вчера, 15:50ПроисшествияФото: Эмилия Губарева / atas.info

В Новосибирской области поезд насмерть сбил 40-летнего велосипедиста

В Барабинске Новосибирской области произошло происшествие, в ходе которого погиб взрослый мужчина – его сбил поезд, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

По данным ведомства, все произошло на ж/д станции Каргат. Уточняется, что 40-летний мужчина переходил пути с велосипедом в неположенном месте. Приближающийся поезд он не услышал.

В результате столкновения избежать не удалось, и пешеход погиб прямо под поездом. От полученных травм он скончался на месте.

По факту травмирования сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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