12-летний мальчик спас двух тонувших братьев в Оби под Новосибирском

12-летний мальчик спас двух тонувших братьев в Оби под Новосибирском
12-летний мальчик спас двух тонувших братьев в Оби под Новосибирском
Сегодня, 16:49ПроисшествияФото: ГУ МЧС по НСО
Рискуя своей жизнью, 12-летний школьник спас двух тонувших детей на реке Обь в Новосибирской области. С ними был третий брат, но его спасти не удалось. Тело подростка обнаружили 11 августа водолазы.

Как рассказали в ГУ МЧС региона, инцидент произошел ещё два дня назад в поселке Красный Яр. Трое братьев со своим другом захотели добраться вплавь по мелководью до острова. В середине пути они провалились в яму, из которой не могли выбраться и начали тонуть.

«Их товарищ не растерялся. Он смог вытащить двоих ребят. Третий, самый старший, пропал из видимости. Его тело обнаружили 11 августа водолазы», - рассказал командир пожарного катера спасательной части ГУ МЧС России по Новосибирской области Александр Жданов.

Как уточнила Atas.info Татьяна Дмитриева из Следственного комитета области, погибшему было 15 лет.

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