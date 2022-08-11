Год колонии получила женщина за наезд на палатку с детьми и матерью под Новосибирском

Трагедия произошла на берегу Обского моря в районе села Завьялово. Сибирячка решила перепарковать автомобиль, перепутала педали и наехала на палатку с детьми. Суд вынес ей приговор.

50-летняя медсестра приехала с Прокопьевска отдохнуть на Новосибирское водохранилище, где постоянно отдыхают семьи. Женщина решила передвинуть автомобиль, но перепутала педали. В итоге машина наехала на палатку с детьми – им на помощь бросилась мама, которая погибла по пути в больницу. Дети были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. При этом виновница ДТП не имела водительских прав. Она признала свою вину и выплатила 200 тысяч компенсации. В итоге суд назначил год колонии-поселения, хоть муж погибшей и настаивал на более строгом наказании. Кроме того, суд частично удовлетворил иск о компенсации в 2,5 млн рублей. Дело завершено. Напомним, расчленитель из Новосибирска сел в колонию на 11 лет. В новогодние праздники 2021 года в Новосибирске произошло жестокое убийство. Компания людей в возрасте собралась отпраздновать вечеринку, где и произошла кровавая расправа. В итоге убийца сел за решетку, - приговор суда.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter