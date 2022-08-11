Садисты срезали кожу ножом с маленького котёнка в Новосибирске

По его словам, поздно ночью он ехал по Бугринскому мосту и заметил у обочины толпу подростков, а также услышал громкий визг. Подъехав поближе, он заметил, что молодые живодеры жестоко издевались над котенком. Мужчина их разогнал, а пострадавшее животное отвез в ветеринарную клинику.
Как рассказала Сиб.фм зоозащитница, у двухмесячного котенка заживо срезали кожу ножом. Ему наложили 18 швов и пришили кожу на место, но шкура не прижилась и ее срезали. Теперь котенок живет с открытой раной и нуждается в уходе. Волонтеры намерены найти подростков, надругавшихся над животным и привлечь их к естественности.
Напомним, живодеры выбросили кошку из окна жилого дома в Новосибирске. Стоит отметить, что в Первомайском районе происходило даже хуже - там несколько месяцев назад находились кучи трупов котов, которых убивал местный житель.