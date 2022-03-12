Медсестра новосибирской частной клиники без вести пропала в Томске

Медсестра новосибирской частной клиники без вести пропала в Томске
Медсестра новосибирской частной клиники без вести пропала в Томске
Сегодня, 07:12ПроисшествияФото: pixabay.com
Женщина пропала 7 марта 2022 года.

38-летняя медицинская сестра частной клиники Новосибирска опоздала на автобус из Томска и пропала без вести.

Об исчезновении Светланы Жигачевой сообщили НГС ее коллега. 7 марта женщина выехала из села Молчанова Томской области, где гостила у родителей. В Томске ее ждала пересадка до Новосибирска, но она опоздала и ей пришлось остановиться у знакомых. Это было 7 марта. После медсестра не выходила на связь.

Мама Светланы заявила в полицию об исчезновении дочери.

Приметы: среднее телосложение, голубые глаза, русые волосы. Есть татуировка на левом запястье. В день исчезновения была в красной куртке, черных сапогах и розовом платье.

Телефон для связи: +7 960 796-45-75.

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