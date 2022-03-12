Медсестра новосибирской частной клиники без вести пропала в Томске

Об исчезновении Светланы Жигачевой сообщили НГС ее коллега. 7 марта женщина выехала из села Молчанова Томской области, где гостила у родителей. В Томске ее ждала пересадка до Новосибирска, но она опоздала и ей пришлось остановиться у знакомых. Это было 7 марта. После медсестра не выходила на связь.