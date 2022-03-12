Скончался пострадавший рабочий ТЭЦ под Новосибирском

Напомним, 10 марта около 9 часов вечера во время запуска котла на ТЭЦ в Куйбышеве произошел хлопок углевоздушной смеси. В этот момент там находился 29-летний рабочий, который получил серьезные ожоги. Его госпитализировали с 40% поражения. 12 марта стало известно, что он умер.