Новосибирский суд оставил в силе приговор депутату Заксобрания Сичкареву

Новосибирский суд оставил в силе приговор депутату Заксобрания Сичкареву
Новосибирский суд оставил в силе приговор депутату Заксобрания Сичкареву
Сегодня, 07:12ПроисшествияФото: pixabay.com
Депутата Валентина Сичкарева признали виновным в мошенничестве.

Депутату Заксобрания Новосибирской области суд оставил без изменений приговор по делу о мошенничестве. В декабре 2021 года суд Чулымского района признал чиновника виновным, а он подавал апелляционную жалобу.

Напомним, в 2017 году депутат Сичкарев, являясь учредителем ООО «Сельхозпрод», взяли с директором компании Виталием Кухтой субсидию на 6 млн рублей. Эти деньги они передали фермеру Владимиру Моисееву.

В 2019 году выяснилось, что на счете получателя гранта остались средства в размере 2 376 000 рублей. Эту сумму признали похищенной фигурантами по делу.

Дело передали в Чулымский районный суд 1 февраля 2021 года. На время рассмотрения Новосибирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Заксобрания Валентина Сичкарева. Суд признал троих фигурантов виновными в мошенничестве 27 декабря. Им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно испытательным сроком три года в отношении каждого. Спустя несколько месяцев они направили в суд апелляционные жалобы.

Новосибирский областной суд рассмотрел дело вновь 11 апреля 2022 года и оставил приговор в отношении Сичкарева В.В., Кухты В.Н., Моисеева В.Л. без изменения, пишет Прецедент.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы