Новосибирский суд оставил в силе приговор депутату Заксобрания Сичкареву

Дело передали в Чулымский районный суд 1 февраля 2021 года. На время рассмотрения Новосибирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Заксобрания Валентина Сичкарева. Суд признал троих фигурантов виновными в мошенничестве 27 декабря. Им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно испытательным сроком три года в отношении каждого. Спустя несколько месяцев они направили в суд апелляционные жалобы.