Новосибирский суд оставил в силе приговор депутату Заксобрания Сичкареву

Депутату Заксобрания Новосибирской области суд оставил без изменений приговор по делу о мошенничестве. В декабре 2021 года суд Чулымского района признал чиновника виновным, а он подавал апелляционную жалобу.
Напомним, в 2017 году депутат Сичкарев, являясь учредителем ООО «Сельхозпрод», взяли с директором компании Виталием Кухтой субсидию на 6 млн рублей. Эти деньги они передали фермеру Владимиру Моисееву.
В 2019 году выяснилось, что на счете получателя гранта остались средства в размере 2 376 000 рублей. Эту сумму признали похищенной фигурантами по делу.
Дело передали в Чулымский районный суд 1 февраля 2021 года. На время рассмотрения Новосибирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Заксобрания Валентина Сичкарева. Суд признал троих фигурантов виновными в мошенничестве 27 декабря. Им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно испытательным сроком три года в отношении каждого. Спустя несколько месяцев они направили в суд апелляционные жалобы.
Новосибирский областной суд рассмотрел дело вновь 11 апреля 2022 года и оставил приговор в отношении Сичкарева В.В., Кухты В.Н., Моисеева В.Л. без изменения, пишет Прецедент.