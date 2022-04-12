Троллейбус столкнулся с автобусом на площади Калинина в Новосибирске

Троллейбус столкнулся с автобусом на площади Калинина в Новосибирске
Троллейбус столкнулся с автобусом на площади Калинина в Новосибирске
Сегодня, 05:55ПроисшествияФото: АСТ-54
У троллейбуса выбито стекло и сломанное колесо.

В Новосибирске троллейбус врезался в автобус. Об этом рассказали свидетели ДТП в группе «АСТ-54».

Авария произошла ранним утром 12 апреля на перекрестке улиц Дмитрий Донского и Красного проспекта. Там столкнулись автобус №98 и троллейбус №5. У электротранспорта во время столкновения вывернуло колесо и выбило стекло.

Свидетельница аварии подтвердила Atas.info информацию о столкновении. По ее словам, некоторые пассажиры испугались неожиданного хлопка.

«Да, я была там. Произошёл сильный хлопок и меня откинуло от поручня. Не удержалась и упала. Девушка рядом со мной ударилась головой. Бабушка тоже ударилась и испугалась», - рассказала девушка в беседе с Atas.info.

В комментариях под постом многие новосибирцы отметили плохое качество общественного транспорта. По их словам, автопарк в Новосибирске пора «реставрировать».

«Этим троллейбусам сколько лет? Они уже от старости рассыпаются», - написал возмущенный мужчина.

«Колесо что ли на изоленте держалось? Автобус не пропустил получается троллейбус», - предположил новосибирец.

«Снова поди из пассажиров гонялись, кто первый успеет всех собрать с остановки», - вспомнил комментатор аналогичные аварии в городе.

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