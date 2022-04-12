В Новосибирске возбуждены уголовные дела из-за схода снега с крыш на людей

Прокуратура Новосибирска провела проверки после схода снега с крыш на местных жителей, по результатам которых было возбуждено уголовное и административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры внесли представления руководителям организаций, обслуживающих многоквартирный дом № 17 по улице Ученическая и нежилое здание №12 по проспекту Карла Маркса.
Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По факту схода наледи с многоквартирного жилого дома по ул. Ученической проводится уголовно-процессуальная проверка.
Напомним, что 31 марта 2022 года сразу в двух новосибирских районах снег с крыш свалился на головы простым прохожим. Пострадавшие – две женщины, которых срочно доставили в больницу с травмами разного характера.