В Новосибирске возбуждены уголовные дела из-за схода снега с крыш на людей

В Новосибирске возбуждены уголовные дела из-за схода снега с крыш на людей
В Новосибирске возбуждены уголовные дела из-за схода снега с крыш на людей
Сегодня, 18:35ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Прокуратура Новосибирска провела проверки после схода снега с крыш на местных жителей, по результатам которых было возбуждено уголовное и административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры внесли представления руководителям организаций, обслуживающих многоквартирный дом № 17 по улице Ученическая и нежилое здание №12 по проспекту Карла Маркса.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По факту схода наледи с многоквартирного жилого дома по ул. Ученической проводится уголовно-процессуальная проверка.

Напомним, что 31 марта 2022 года сразу в двух новосибирских районах снег с крыш свалился на головы простым прохожим. Пострадавшие – две женщины, которых срочно доставили в больницу с травмами разного характера.

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