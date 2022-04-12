В Новосибирской области женщина задула вспыхнувший бензобак на АЗС

В Новосибирской области на Колыванском шоссе водитель задула вспыхнувший бензобак у своего автомобиля. Об этом поделились в группе «АСТ-54». В соцсетях появилось видео с момента тушения.
На кадрах видно, как во время заправки у машины загорелась крышка бензобака на АЗС. Женщина-водитель задула пламя за несколько секунд и вставила заправочный пистолет в авто.
«Женщина с завидным хладнокровием задула пламя, которое начало вырываться на АЗС из бака её автомобиля», - указали в описании к видео.
По словам некоторых новосибирцев, такое возгорание могло произойти из-за статического электричества. По их мнению, сибирячка поступила правильно, быстро задув пламя.