В Новосибирской области женщина задула вспыхнувший бензобак на АЗС

В Новосибирской области женщина задула вспыхнувший бензобак на АЗС
В Новосибирской области женщина задула вспыхнувший бензобак на АЗС
Сегодня, 04:15ПроисшествияФото: АСТ-54
Женщину назвали "хладнокровной", потому что та не побоялась огня.

В Новосибирской области на Колыванском шоссе водитель задула вспыхнувший бензобак у своего автомобиля. Об этом поделились в группе «АСТ-54». В соцсетях появилось видео с момента тушения.

Видео:АСТ-54

На кадрах видно, как во время заправки у машины загорелась крышка бензобака на АЗС. Женщина-водитель задула пламя за несколько секунд и вставила заправочный пистолет в авто.

«Женщина с завидным хладнокровием задула пламя, которое начало вырываться на АЗС из бака её автомобиля», - указали в описании к видео.

По словам некоторых новосибирцев, такое возгорание могло произойти из-за статического электричества. По их мнению, сибирячка поступила правильно, быстро задув пламя.

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