После прямого эфира в соцсетях пропал мужчина из Новосибирска

После прямого эфира в соцсетях пропал мужчина из Новосибирска
После прямого эфира в соцсетях пропал мужчина из Новосибирска
Сегодня, 09:31ПроисшествияФото: «ЛизаАлерт»Григорий Шатохин
Григорий Шатохин пропал 18 дней назад, а перед исчезновением вышел в прямой эфир, где признался в содеянном поступке. После этого он бесследно исчез - поиски пропавшего продолжаются.

В Новосибирской области вот уже 18 дней идут поиски 32-летнего Григория Шатохина из села Колыбелька. Его разыскивают с 24 апреля 2022 года. В мае открылись новые подробности пропажи мужчины.

Как рассказала его сестра, перед исчезновением Григорий провел прямой эфир в своих социальных сетях. Там он извинялся за то, что совершил нехороший поступок и обязательно ответит за него. О чем идет речь – не знают его даже близкие друзья.

По словам товарища мужчины, пропавшему 24 апреля позвонили, и он куда-то уехал. После этого перестал выходить на связь, а последний раз в соцсетях появлялся поздно вечером 24 апреля. В день исчезновения Григорий не забыл поздравить своих близких с Пасхой.

Свое видеопослание он опубликовал на своей странице утром – друзьям, так как социальные сети Григория закрыты. Близкие новосибирцы уверены, что мужчина совершил плохой поступок и решил скрыться, пишет КП-Новосибирск. Однако версий собралось достаточно много, но какая из них верна – остается неизвестным.

Напомним, Новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о 79 пропавших людях в апреле 2022 года, но большинство пятидесяти были найдены живыми.

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