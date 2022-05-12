Унижение полицейских их начальником проверит МВД Новосибирской области

Унижение полицейских их начальником проверит МВД Новосибирской области
Унижение полицейских их начальником проверит МВД Новосибирской области
Сегодня, 18:01ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В ГУ МВД России по Новосибирской области начали проверку по информации об унижениях сотрудников районного отдела полиции своим начальником. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области была выявлена публикация в сети интернет о якобы некорректном поведении начальника одного из районных отделов полиции.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что жены, у которых мужья работают в отделе полиции Куйбышевского района под Новосибирском, обратились к руководителю ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову с требованием взять под личный контроль ситуацию унижением их мужчин на работе – их якобы унижают, оскорбляют и заваливают огромным количеством работы, а стоит за этим, по их словам, начальник отдела участковых и ПДН МО МВД России Куйбышевского района Новосибирской области Евгений Юнусов.

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