Раскрыты подробности гибели ребенка под колесами ГАЗели отца в Новосибирске

Раскрыты подробности гибели ребенка под колесами ГАЗели отца в Новосибирске
Раскрыты подробности гибели ребенка под колесами ГАЗели отца в Новосибирске
Вчера, 13:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Несчастный случай с гибелью годовалого ребенка под колесами отцовской «Газели» произошел в частном секторе на улице Рябиновая в Новосибирске 10 июля. Мужчина сбил малыша, сдавая назад на грузовике.

Знакомые с семьей трагически погибшего ребенка рассказали, что сибиряк в этот день был пьян. Он сел за руль, чтобы переставить ГАЗель со двора частного дома на улицу. Следом за ним из дома вышел сын и угодил под колеса. Вероятно, мужчина не заметил мальчика, когда сдавал назад.

«Это похоже на несчастный случай, но от этого не легче. Мама в шоковом состоянии сейчас, а отец до сих пор пытается протрезветь. Он был очень пьян…У них нормальная семья, на учете в ПДН не состояла – это несчастный случай», - рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией.

Годовалый мальчик скончался на месте аварии от полученных травм. А по факту его гибели следователи СУ СКР Новосибирской области начали проверку.

Как уточнил журналисту источник в правоохранительных органах, в отношении отца возбуждено уголовное дело. Однако в связи с его нетрезвым состоянием, все допросы по случившемуся перенесли на другой день.

Материалы по теме:
НовосибирскДТПНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы