Раскрыты подробности гибели ребенка под колесами ГАЗели отца в Новосибирске

Несчастный случай с гибелью годовалого ребенка под колесами отцовской «Газели» произошел в частном секторе на улице Рябиновая в Новосибирске 10 июля. Мужчина сбил малыша, сдавая назад на грузовике.

Знакомые с семьей трагически погибшего ребенка рассказали, что сибиряк в этот день был пьян. Он сел за руль, чтобы переставить ГАЗель со двора частного дома на улицу. Следом за ним из дома вышел сын и угодил под колеса. Вероятно, мужчина не заметил мальчика, когда сдавал назад. «Это похоже на несчастный случай, но от этого не легче. Мама в шоковом состоянии сейчас, а отец до сих пор пытается протрезветь. Он был очень пьян…У них нормальная семья, на учете в ПДН не состояла – это несчастный случай», - рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией. Годовалый мальчик скончался на месте аварии от полученных травм. А по факту его гибели следователи СУ СКР Новосибирской области начали проверку. Как уточнил журналисту источник в правоохранительных органах, в отношении отца возбуждено уголовное дело. Однако в связи с его нетрезвым состоянием, все допросы по случившемуся перенесли на другой день.

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