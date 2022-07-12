Студент из Китая утонул в Новосибирске – его тело достали из воды ночью

Студент из Китая утонул в Новосибирске – его тело достали из воды ночью
Студент из Китая утонул в Новосибирске – его тело достали из воды ночью
Вчера, 12:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

Студент из Китая утонул возле Бугринского моста в Новосибирске

Рядом с Буринским мостом в Новосибирске утонул студент из Китая. Информацию подтвердил начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Трагедия случилась в понедельник, 11 июля. Компания молодых студентов из НГТУ отдыхала на берегу реки Обь. Ребята купались в запрещенном месте – рядом было сильное течение. Один из них утонул.

Тело парня 2003 года рождения выловили водолазы около двух часов ночи. Точную причину смерти установят эксперты.

Напомним, воскресенье, 10 июля произошел трагичный случай на воде – подросток утонул на диком пляже рядом с Бугринским мостом в Новосибирске. 17-летний юноша нырнул в воду и больше не вынырнул, о чем передают очевидцы. О том, что мальчик пропал из поля зрения сообщили спасателям.

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