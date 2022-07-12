Жительнице Новосибирска разорвало лицо отлетевшим от фуры тормозным диском

Сюжет фильма «Пункт назначения» повторился в реальной жизни, когда девушка ехала на пассажирском сиденье в автомобиле. Тормозной диск оторвался от колеса впереди идущей фуры и пролетел через лобовое стекло кроссовера прямо в голову девушки.
Пассажирка получила настолько сильные травмы, что у неё буквально разорвало лицо – рваная щека, губа, ожог на лице, сложный перелом руки и ожог бедра. В настоящее время девушка находится в больнице – ей предстоит пройти сложный путь лечения, а шрамы могут остаться на всю жизнь.
Инцидент произошел четыре дня назад около 11:00 в 10 километрах от села Троицкое в Алтайском крае. При этом водитель грузовика даже не стал останавливаться, но вполне вероятно, что он даже не заметил из-за слишком крупных габаритов.
«Ключевой момент, что в ГИБДД заявили о неработающих дорожных камерах – они якобы были на обновлении во все регионе», - рассказал мужчина.
Очевидцы данного происшествия могут помочь найти водителя многотонного грузовика. Если кто-то видел данное происшествие, то можно позвонить по номерам телефонов: 8-905-959-09-72 или 8-913-019-73-00.
Вполне вероятно, что водитель фуры может не понести никакого наказания, ведь он не мог контролировать отлетевший тормозной диск. Однако его могут привлечь за то, что он ездил на технически неисправном транспорте, которые привел к такой ситуации.