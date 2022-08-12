Грузовик с туристами из Новосибирска перевернулся во время экскурсии по Алтаю

Грузовик с туристами из Новосибирска перевернулся во время экскурсии по Алтаю
Грузовик с туристами из Новосибирска перевернулся во время экскурсии по Алтаю
Сегодня, 13:11ПроисшествияФото: Инцидент Новосибирск
Травмами и ссадинами закончилась поезда по горам Алтая на грузовике у туристов из Новосибирска. Машину с открытыми верхом занесло на оврагах, и она перевернулась.

Одна из пострадавших жительниц столицы Сибири не стала утаивать это происшествие и написала о нем в соцсетях. С её слов, в грузовом автомобиле находились пожилые и дети. Все получили различные травмы.

«ГАЗ-66 опрокинулся на пустом месте буквально. Крыши не было, и все пассажиры пробороздили головой по земле и камням. Сейчас вместо того, чтобы отдыхать дальше, ходим по врачам. Нам даже помощь на месте никто не оказал. Брали экскурсию через компанию «Алтай Вояж», - написала женщина в группе «Инцидент Новосибирск».

Редакция Atas.info дозвонилась до компании «Алтай Вояж». Однако ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об этом инциденте с туристами они не смогли.

«Сейчас нам некогда. Ничего не можем комментировать», - коротко сказали в фирме.

Напомним, на этой неделе грузовик влетел в микроавтобус с туристами на трассе в Новосибирской области. Пострадали 11 человек, сейчас некоторые из них в реанимации.

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