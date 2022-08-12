Новосибирец с ножом взял в заложники маленькую девочку – ей удалось отбиться самой

Новосибирец с ножом взял в заложники маленькую девочку – ей удалось отбиться самой
Новосибирец с ножом взял в заложники маленькую девочку – ей удалось отбиться самой
Сегодня, 17:47ПроисшествияАлина ШеферФото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирец с ножом взял в заложники маленькую девочку

Неадекватный 26-летний парень взял в заложники женщину, а потом её дочь в Новосибирской области. Он угрожал убийством, требуя вызвать полицию.

Молодой человек с ножом ворвался к семье в дом и захватил сначала хозяйку на глазах у детей. Угрожая убить мать, он требовал вызова правоохранителей. В какой-то момент она вырвалась из его рук, но агрессор не растерялся и схватил 16-летнюю девочку.

«Сначала приехали сотрудники Росгвардии, но он просил других сотрудников правоохранительных органов. Ему нужно было прекращение уголовного преследования по делу о наркотиках», - сообщили в пресс-службе Коченевского суда.

Мужчина под конец уже намеривался убить девочку, но она смогла вырваться. Преступника посадили в СИЗО.

«Инцидент произошел ночью 7 августа. В доме была женщина и двое детей 16 и 12 лет. Его задержали. Мужчину подозревают в покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, а также в захвате несовершеннолетнего заложника», - уточнила детали происшествия пресс-секретарь СУ СКР региона Татьяна Дмитриева.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы