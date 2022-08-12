Новосибирец с ножом взял в заложники маленькую девочку – ей удалось отбиться самой

Новосибирец с ножом взял в заложники маленькую девочку

Неадекватный 26-летний парень взял в заложники женщину, а потом её дочь в Новосибирской области. Он угрожал убийством, требуя вызвать полицию.

Молодой человек с ножом ворвался к семье в дом и захватил сначала хозяйку на глазах у детей. Угрожая убить мать, он требовал вызова правоохранителей. В какой-то момент она вырвалась из его рук, но агрессор не растерялся и схватил 16-летнюю девочку. «Сначала приехали сотрудники Росгвардии, но он просил других сотрудников правоохранительных органов. Ему нужно было прекращение уголовного преследования по делу о наркотиках», - сообщили в пресс-службе Коченевского суда. Мужчина под конец уже намеривался убить девочку, но она смогла вырваться. Преступника посадили в СИЗО. «Инцидент произошел ночью 7 августа. В доме была женщина и двое детей 16 и 12 лет. Его задержали. Мужчину подозревают в покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, а также в захвате несовершеннолетнего заложника», - уточнила детали происшествия пресс-секретарь СУ СКР региона Татьяна Дмитриева.

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