Новосибирец с ножом взял в заложники маленькую девочку – ей удалось отбиться самой

Молодой человек с ножом ворвался к семье в дом и захватил сначала хозяйку на глазах у детей. Угрожая убить мать, он требовал вызова правоохранителей. В какой-то момент она вырвалась из его рук, но агрессор не растерялся и схватил 16-летнюю девочку.
«Сначала приехали сотрудники Росгвардии, но он просил других сотрудников правоохранительных органов. Ему нужно было прекращение уголовного преследования по делу о наркотиках», - сообщили в пресс-службе Коченевского суда.
Мужчина под конец уже намеривался убить девочку, но она смогла вырваться. Преступника посадили в СИЗО.
«Инцидент произошел ночью 7 августа. В доме была женщина и двое детей 16 и 12 лет. Его задержали. Мужчину подозревают в покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, а также в захвате несовершеннолетнего заложника», - уточнила детали происшествия пресс-секретарь СУ СКР региона Татьяна Дмитриева.