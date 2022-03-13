Троллейбус и маршрутка столкнулись на остановке в Новосибирске

Троллейбус и маршрутка столкнулись на остановке в Новосибирске
Троллейбус и маршрутка столкнулись на остановке в Новосибирске
Сегодня, 13:07ПроисшествияФото: АСТ-54

Троллейбус и маршрутка столкнулись на остановке в Новосибирске

Водители общественного транспорта не поделили остановку в Заельцовском районе и вызвали дорожный коллапс.

Днём 13 марта в Новосибирске попали в ДТП троллейбус №24 и маршрутка № 30А. Кадры с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП с участием общественного транспорта произошло на остановке «Магазин Чемпион» в Заельцовском районе. По информации очевидцев с паблика «АСТ-54», троллейбус №24 врезался в маршрутное такси № 30А.

Фото:АСТ-54

Пользователи сети – свидетели ДТП – уточнили, что пострадавших нет. Однако пожаловались, что ситуация вызвала небольшую пробку.

На месте работают сотрудники ГИБДД по Новосибирску. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 12 марта в Новосибирской области водитель Hyundai Solaris уснул за рулём и столкнулся с грузовиком Man. В результате погибли два человека.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы