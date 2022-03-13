Троллейбус и маршрутка столкнулись на остановке в Новосибирске

Водители общественного транспорта не поделили остановку в Заельцовском районе и вызвали дорожный коллапс.

Днём 13 марта в Новосибирске попали в ДТП троллейбус №24 и маршрутка № 30А. Кадры с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». ДТП с участием общественного транспорта произошло на остановке «Магазин Чемпион» в Заельцовском районе. По информации очевидцев с паблика «АСТ-54», троллейбус №24 врезался в маршрутное такси № 30А. Фото: АСТ-54 Пользователи сети – свидетели ДТП – уточнили, что пострадавших нет. Однако пожаловались, что ситуация вызвала небольшую пробку. На месте работают сотрудники ГИБДД по Новосибирску. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Напомним, вечером 12 марта в Новосибирской области водитель Hyundai Solaris уснул за рулём и столкнулся с грузовиком Man. В результате погибли два человека.

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