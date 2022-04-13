ГИБДД ищет сбившего девушку водителя на проспекте Маркса в Новосибирске

ГИБДД ищет сбившего девушку водителя на проспекте Маркса в Новосибирске
ГИБДД ищет сбившего девушку водителя на проспекте Маркса в Новосибирске
Сегодня, 08:04ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Неизвестный водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП 13 апреля.

В Новосибирске инспекторы ДПС объявили в розыск водителя, который сбил девушку на проспекте Маркса утром 13 апреля. Пострадавшую госпитализировали.

Авария произошла около 09:10 утра 13 апреля на проспекте Карла Маркса, 57. Неизвестный на неустановленном автомобиле, предположительно белого цвета, сбил девушку и скрылся с места ДТП.

По данным ГИБДД Новосибирска, сибирячка переходила дорогу по «зебре». Машина ехала в её сторону со стороны площади Лыщинского.

Девушку госпитализировали с ушибами. Госавтоинспекторы объявили в розыск виновника аварии. Ему грозит до 15 суток административного ареста.

Всех, кто владеет информацией о ДТП или знает, где находится машина, сбившая девушку, просят позвонить по телефонам 232-23-21 и 232-23-51.

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