ГИБДД ищет сбившего девушку водителя на проспекте Маркса в Новосибирске

В Новосибирске инспекторы ДПС объявили в розыск водителя, который сбил девушку на проспекте Маркса утром 13 апреля. Пострадавшую госпитализировали.
Авария произошла около 09:10 утра 13 апреля на проспекте Карла Маркса, 57. Неизвестный на неустановленном автомобиле, предположительно белого цвета, сбил девушку и скрылся с места ДТП.
По данным ГИБДД Новосибирска, сибирячка переходила дорогу по «зебре». Машина ехала в её сторону со стороны площади Лыщинского.
Девушку госпитализировали с ушибами. Госавтоинспекторы объявили в розыск виновника аварии. Ему грозит до 15 суток административного ареста.
Всех, кто владеет информацией о ДТП или знает, где находится машина, сбившая девушку, просят позвонить по телефонам 232-23-21 и 232-23-51.