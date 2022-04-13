Контрабандистка пыталась вывести из Новосибирска в Ташкент 26 000 долларов

Контрабандистка пыталась вывести из Новосибирска в Ташкент 26 000 долларов
Контрабандистка пыталась вывести из Новосибирска в Ташкент 26 000 долларов
Сегодня, 08:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Иностранную валюту учуяла в сумочке женщины служебная собака.

Гражданка Узбекистана спрятала от таможенников аэропорта Толмачево в Новосибирске 26 тысяч долларов США и полмиллиона рублей наличными. Транспортная прокуратура передала дело в суд.

Женщина в декабре 2021 года пыталась вывести из России авиаперелётом «Хабаровск -Новосибирск – Ташкент» 26 000 долларов и 531 тысячу рублей. Теперь её обвиняют в контрабанде иностранной валюты.

Во время таможенного контроля иностранка заявила, что не имеет при себе этих денег. Однако их учуяла в сумочке дамы служебная собака. Транспортная прокуратура Новосибирска отправила уголовное дело в Обской городской суд на рассмотрение.

Отметим, в России со 2 марта 2022 года запрещено вывозить за границу валюту свыше 10 тысяч долларов.

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