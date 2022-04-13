Неисправный шланг на мойке повредил автомобиль жительницы Новосибирска

«Этот инцидент может привести к долгим судебным тяжбам. Автовладельцы могут подать иск, тогда назначат экспертизы. Специалисты будут выяснять по изъянам, где их получили, при каких обстоятельствах, с какой скоростью падал шланг и многое другое», - сказал Евгений Митрофанов.