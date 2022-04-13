Неисправный шланг на мойке повредил автомобиль жительницы Новосибирска

Жительница Новосибирска рассказала о том, что 11 апреля на автомойке по проспекту Дзержинского неисправный шлаг оставил царапины и вмятины на её автомобиле. Пистолет вылетел из штатного места из-за резкого напора воды и упал прямо на капот.
«Мы нажали на кнопку подачи воды, а потом из-за давления пистолет вылетел из штатного места, ударил по крыше и капоту автомобиля. В итоге остались вмятины и царапины. Оказалось, что курок не работает, воду перекрыл подбежавший администратор», - рассказала Atas.info сибирячка Юлия.
По словам девушки, с сотрудником мойки они посмотрели записи с видеокамер. После позвонили владельцу, но он отказался возмещать ущерб.
«Шланг был неисправен, мы не были виноваты. Уже написали заявление участковому, но думаем, как доказать невиновность. На мойке могут просто удалить записи», - переживает Юлия.
Автоюрист из Новосибирска Евгений Митрофанов пояснил Atas.info, что в данной ситуации доказать свою непричастность очень сложно. Требуется найти свидетелей, если записи удалят, но выход всё же есть.
«Этот инцидент может привести к долгим судебным тяжбам. Автовладельцы могут подать иск, тогда назначат экспертизы. Специалисты будут выяснять по изъянам, где их получили, при каких обстоятельствах, с какой скоростью падал шланг и многое другое», - сказал Евгений Митрофанов.
Пострадавшие новосибирцы сейчас желают распространить эту информацию, чтобы предостеречь других клиентов мойки. Как оказалось, на это учреждение жаловались в полицию уже три раза.