Суд оштрафовал директора переполненной школы №76 в Новосибирске

Суд оштрафовал директора переполненной школы №76 в Новосибирске
Суд оштрафовал директора переполненной школы №76 в Новосибирске
Сегодня, 11:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Еще в прошлом году школа приняла на учебу всех детей из окрестных микрорайонов, что привело к судебному разбирательству.

В Новосибирске Октябрьский районный суд оштрафовал директора школы №76 Надежду Равлюк за переполненные учениками классы. Административное дело в отношении руководительницы учебного учреждения рассматривали с осени 2021 года.

В прошлом году школа №76 в Новосибирске оказалась втянута в скандал. На учебу руководитель приняла всех детей из новых микрорайонов «Европейский берег» и «Марсель». В итоге число учащихся превысило норму.

Осенью учреждение проверила комиссия Роспотребнадзора по Новосибирской области и выявила нарушения. Оказалось, что дети учатся в три смены, классы переполнены.

Ведомство подало иск к директору школы с требованием оштрафовать на 30 тысяч рублей. Суд постановил, что учебное учреждение не приняло меры по соблюдению установленных законодательством правил и норм и признал виновным руководителя.

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