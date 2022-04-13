В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 22-летнего длинноволосого парня

Трагедией завершились поиски пропавшего несколько дней назад 22-летнего Максима Гудкова в Новосибирске. О гибели молодого человека сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Волонтёры написали, что парня нашли – он погиб. Семье и близким они принесли соболезнования.
Максим Гудков бесследно исчез 7 апреля 2022 года. На его поиски вышли волонтёры и полицейские. Спустя несколько дней стало известно, что парень погиб.
По факту обнаружения тела парня следователи СК России по Новосибирской области начали проверку. Обстоятельства его пропажи и гибели выясняются.
Напомним, с 11 апреля 2022 года в Новосибирске продолжаются поиски 17-летнего Александра Корецкого (Морковина), который не вернулся домой после школы.