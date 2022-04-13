В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 22-летнего длинноволосого парня

В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 22-летнего длинноволосого парня
В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 22-летнего длинноволосого парня
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: Лиза Алерт
Молодой человек без вести пропал 7 апреля.

Трагедией завершились поиски пропавшего несколько дней назад 22-летнего Максима Гудкова в Новосибирске. О гибели молодого человека сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтёры написали, что парня нашли – он погиб. Семье и близким они принесли соболезнования.

Максим Гудков бесследно исчез 7 апреля 2022 года. На его поиски вышли волонтёры и полицейские. Спустя несколько дней стало известно, что парень погиб.

По факту обнаружения тела парня следователи СК России по Новосибирской области начали проверку. Обстоятельства его пропажи и гибели выясняются.

Напомним, с 11 апреля 2022 года в Новосибирске продолжаются поиски 17-летнего Александра Корецкого (Морковина), который не вернулся домой после школы.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы