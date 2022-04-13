В Новосибирске разыскивают преступника, надругавшегося над двумя девочками

Следственный комитет РФ опубликовал фоторобот мужчины, совершившего преступление против половой неприкосновенности двух девочек. Преступление произошло 17 ноября 2021 у железнодорожных путей на улице Даргомыжского в Новосибирске.

Объявлен розыск преступника в Новосибирске. В Заельцовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 135 УК РФ. Неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух несовершеннолетних девочек. Уже установлено, что инцидент произошел 17 ноября 2021 года вблизи железнодорожных путей на улице Даргомыжского Заельцовского района города Новосибирска. На сайте СК РФ опубликован фотороботом лица, предположительно причастного к совершению данного преступления. Он составлен со слов потерпевших. Всех, кто опознает мужчину, правоохранители просят обратиться в Заельцовский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления по адресу: улица Красный проспект, дом № 179, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 227-20-87, 8 (383) 203-57-39 (круглосуточно).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter