Друзей погибшего от выстрела инспектора ДПС в Новосибирске хотят отправить в колонию

Друзей погибшего от выстрела инспектора ДПС в Новосибирске хотят отправить в колонию
Друзей погибшего от выстрела инспектора ДПС в Новосибирске хотят отправить в колонию
Сегодня, 19:31ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Молодых людей, которые участвовали в потасовке в 2021 году с сотрудниками ДПС в Новосибирске, где погиб Векил Абдуллаев, хотят отправить в колонию. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

Напомним, что в прошлом году инспекторы ГИБДД догнали легковой автомобиль, который пытался уйти от погони – там находились трое человек. Они пытались усадить одного из нарушителей в автомобиль ДПС, но другой попытался им помешать, тогда сотрудник ДПС случайно выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева.

На инспектора ДПС возбудили уголовное дело, но на этом история не закончилась – на друзей Векила тоже возбуждено дело за оскорбления полицейских и применения к ним насилия. Спустя некоторое время выяснилось, что они еще и проходят по делу о разбойном нападении.

Государственный обвинитель попросил отправить одного из них на 4 года и 2 месяца в колонию общего режима, а другого на семь лет со штрафом в 200 тысяч рублей. Самый большой срок запросили третьему – 12 лет колонии со штрафом в 250 тысяч рублей.

Следующее судебное заседание состоится в конца мая 2022 года. Предварительная дата вынесения приговора уже назначена.

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