Землетрясение произошло в Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области сейсмологи зафиксировали землетрясение. По сообщению от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, мощность подземных толчков достигла 2,6 баллов.
Колебания Земли заметили приборы 13 мая около одиннадцати часов утра в Тогучинском районе. Толчки зафиксировали в Репьевском сельсовете – в 50 км от Новосибирска.
Известно, что это не самая сильная магнитуда землетрясения и толчки были не ощутимы для человека. Их обнаружили только датчики. Также в филиале уточнили, что тип землетрясения был «quarry blast» или другими словами «взрыв на разрезе». Толчки под землей появляются из-за проведения горных работ.
Atas.info удалось узнать у местных жителей Тогучинского района, заметили ли они звон посуды или шатание люстры. В ответ корреспонденту ответили, что ничего подобного не заметили и никаких подземных толчков не ощутили.
Напомним, в Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий с 13 по 14 мая из-за загрязнения воздуха. Различные предприятия просят уменьшить производство, чтобы вредных выбросов было меньше. Об этом сообщили в региональном Минприроды.