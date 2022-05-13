Землетрясение произошло в Новосибирской области

Известно, что это не самая сильная магнитуда землетрясения и толчки были не ощутимы для человека. Их обнаружили только датчики. Также в филиале уточнили, что тип землетрясения был «quarry blast» или другими словами «взрыв на разрезе». Толчки под землей появляются из-за проведения горных работ.