Детская больница Новосибирска прокомментировала смерть 6-летней девочки

Детская больница Новосибирска прокомментировала смерть 6-летней девочки
Детская больница Новосибирска прокомментировала смерть 6-летней девочки
Вчера, 14:40ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Детской больнице скорой медицинской помощи Новосибирска рассказали Сиб.фм свою версию гибели 6-летней девочки после операции.

Родственники заявили, что они привезли девочку на плановую операцию, которую сделали, а затем ребенок умер от осложнений – мать даже не допускали к ребенку, а затем просто выдали тело с ободранным лицом.

Они отмечают, что врачи не сообщали им об осложнения. Однако Главный врач больницы Ростислав Заблоцкий рассказал, что такой случай в истории больницы впервые.

«Операция проходила плановая – она была четырехчасовая. Вполне вероятно, что бы скрытые обстоятельства», - сказал врач.

В настоящее время в больнице ожидают расследования, чтобы выяснить причину смерти девочки.

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