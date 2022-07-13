Детская больница Новосибирска прокомментировала смерть 6-летней девочки

Родственники заявили, что они привезли девочку на плановую операцию, которую сделали, а затем ребенок умер от осложнений – мать даже не допускали к ребенку, а затем просто выдали тело с ободранным лицом.
Они отмечают, что врачи не сообщали им об осложнения. Однако Главный врач больницы Ростислав Заблоцкий рассказал, что такой случай в истории больницы впервые.
«Операция проходила плановая – она была четырехчасовая. Вполне вероятно, что бы скрытые обстоятельства», - сказал врач.
В настоящее время в больнице ожидают расследования, чтобы выяснить причину смерти девочки.