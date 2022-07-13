Новосибирец до смерти забил друга палкой из-за отсутствия пива в День почты

Новосибирец до смерти забил друга палкой из-за отсутствия пива в День почты
Новосибирец до смерти забил друга палкой из-за отсутствия пива в День почты
Вчера, 13:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
День почты, 10 июля, в Кыштовке Новосибирской области закончился кровопролитием. Мужчина проломил своему другу голову палкой якобы за то, что он опоздал и не купил пива к застолью.

Сибиряки, видимо, решили с размахом отметить День почты в Чалтаке. Закупились пивом, а когда всё допили, отправили одного из товарищей в магазин за добавкой.

По одной из версий местных жителей, мужчина якобы разозлил друзей своим опозданием. К тому, же он вернулся из магазина без пива. В итоге произошла ссора.

«Один из участников застолья взял палку и ударил ею по голове приятеля. Мужчина скончался от полученных травм», - рассказал Atas.info источник в правоохранительных органах.

Они отметили, что виновник трагедии – порядочный мужчина. А на гулянке он изрядно перепил.

Наш источник добавил, что тело погибшего новосибирца готовят к вскрытию. По результатам экспертизы примут процессуальное решение.

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