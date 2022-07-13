В Новосибирске 6-месячная девочка скончалась после операции на губе

В Новосибирске 6-месячная девочка скончалась после операции на губе
В Новосибирске 6-месячная девочка скончалась после операции на губе
Вчера, 13:02ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Родители рассказали в соцсетях о гибели своей 6-месячной дочери в одной из детских больниц Новосибирска. С их слов, девочка перестала дышать на операционном столе.

В мае этого года семья приехала из Барнаула в Новосибирск на плановую операцию малышки по исправлению односторонней расщелины неба и губы. В клинике сдали все анализы, по результатам которых врачи не выявили противопоказаний, а через 5 часов после процедуры девочка скончалась.

«Довели нашу Ангелиночку до смерти за 4 дня. Она просто перестала дышать после операции…Маму к ней не пускали, пришлось ждать выхода врачей с выходных, чтобы узнать подробности случившегося. Оказалось, причиной гибели стал сепсис», - пишут родственники погибшей малышки в группе ««ЧС54 | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В Следственном комитете Atas.info подтвердили гибель ребенка. Пояснили, что медики своевременно не диагностировали заболевание у младенца и не оказали необходимую помощь.

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