Вину водителя Audi Q7, задавившего 5-летнего мальчика, установить не удалось

Вину водителя Audi Q7, задавившего 5-летнего мальчика, установить не удалось
Вину водителя Audi Q7, задавившего 5-летнего мальчика, установить не удалось
Сегодня, 18:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Советский суд Новосибирска согласился с данными экспертизы, что у водителя не было возможности затормозить. Однако дело оправлено на рассмотрение

В ходе рассмотрения громкого дела о гибели летом 2021 года 5-летнего мальчика на самокате под колесами Audi Q7 в новосибирском Академгородке суд согласился с результатами автотехнической экспертизы. В документе сказано, что водитель не имел физической возможности ни заметить мальчика, который на большой скорости выкатился на самокате прямо под колеса машины, ни успеть затормозить. При этом он предпринял все необходимые действия, чтобы пропустить всех пешеходов.

Таким образом, Советский суд посчитал неверным обвинительное заключение, в котором сказано, что водитель Audi нарушил несколько пунктов ПДД и "проявил преступную небрежность", что повлекло за собой гибель дошкольника.

В результате суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение, с исследованием всех доказательств, пишет НГС.

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