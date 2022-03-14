20 человек погибло после падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка

Украинские военные нанесли запрещенный кассетный ракетный удар «Точкой-У» по центру Донецка, но ракета была сбита, но при её падении погибло 20 человек и еще 28 пострадало.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что «Точка-У» несла запрещенный кассетный заряд – если её не сбили, то жертв было бы намного больше. Он считает, что это настоящее военное преступление Киева.
«Украинская баллистическая ракета «Точка-У» попала в Тараса Шевченко. Целились в Донецкую Облгосадминистрацию, которая расположена за его спиной», - сказал на своей странице «ВКонтакте» депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который находится в Донецке.
Он отметил, что часть сбитой ракеты взорвалась, что привело к многочисленным погибшим и пострадавшим. Он опубликовал у себя на странице фотографии. где видны остатки крови на площади Шевченко и обломки.
В Донецкой Народной Республике будет объявлен траур по погибшим в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в Донецке.
Напомним, что вооруженные силы РФ продвинулись на 9 км и взяли под контроль ряд населенных пунктов. Уничтожено 180 иностранных наемников. Войсками ЛНР в городе Попасная обнаружено место массового расстрела мирных жителей.