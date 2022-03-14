20 человек погибло после падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка

20 человек погибло после падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка
20 человек погибло после падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка
Сегодня, 14:56ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Ростислав Антонов
Часть украинской баллистической ракеты «Точка-У» попала в памятник Тараса Шевченко, а целью была – Донецкая областная администрация

Украинские военные нанесли запрещенный кассетный ракетный удар «Точкой-У» по центру Донецка, но ракета была сбита, но при её падении погибло 20 человек и еще 28 пострадало.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что «Точка-У» несла запрещенный кассетный заряд – если её не сбили, то жертв было бы намного больше. Он считает, что это настоящее военное преступление Киева.

«Украинская баллистическая ракета «Точка-У» попала в Тараса Шевченко. Целились в Донецкую Облгосадминистрацию, которая расположена за его спиной», - сказал на своей странице «ВКонтакте» депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который находится в Донецке.

Он отметил, что часть сбитой ракеты взорвалась, что привело к многочисленным погибшим и пострадавшим. Он опубликовал у себя на странице фотографии. где видны остатки крови на площади Шевченко и обломки.

В Донецкой Народной Республике будет объявлен траур по погибшим в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в Донецке.

Напомним, что вооруженные силы РФ продвинулись на 9 км и взяли под контроль ряд населенных пунктов. Уничтожено 180 иностранных наемников. Войсками ЛНР в городе Попасная обнаружено место массового расстрела мирных жителей.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы