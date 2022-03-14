Девять трамваев встали в пробке из-за аварии троллейбусов в Новосибирске

Девять трамваев простаивают в пробке на площади Маркса в Новосибирске из-за того, что между собой сцепились три троллейбуса. Об этом Atas.info 14 марта сообщила очевидец Евгения Самойлова.
«На площади Маркса в Новосибирске произошла авария. В пробке встали 9 трамваев. Как я поняла, троллейбусы сцепились линиями, а пока решается проблема вся площадь стоит», - сказала Евгения Самойлова.
В настоящее время на месте работают специальные службы, которые устраняют происшествие.
Напомним, что вчера, 13 марта, водители общественного транспорта не поделили остановку в Заельцовском районе и вызвали дорожный коллапс.