Девять трамваев встали в пробке из-за аварии троллейбусов в Новосибирске

Девять трамваев встали в пробке из-за аварии троллейбусов в Новосибирске
Девять трамваев встали в пробке из-за аварии троллейбусов в Новосибирске
Сегодня, 15:49ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Atas.info
Три троллейбуса создали пробку для всей площади Маркса в Новосибирске – девять трамваев простаивают

Девять трамваев простаивают в пробке на площади Маркса в Новосибирске из-за того, что между собой сцепились три троллейбуса. Об этом Atas.info 14 марта сообщила очевидец Евгения Самойлова.

«На площади Маркса в Новосибирске произошла авария. В пробке встали 9 трамваев. Как я поняла, троллейбусы сцепились линиями, а пока решается проблема вся площадь стоит», - сказала Евгения Самойлова.

В настоящее время на месте работают специальные службы, которые устраняют происшествие.

Фото:Atas.info

Напомним, что вчера, 13 марта, водители общественного транспорта не поделили остановку в Заельцовском районе и вызвали дорожный коллапс.

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