Водитель погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Новосибирской области

Водитель погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Новосибирской области
Водитель погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Новосибирской области
Сегодня, 05:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

Водитель погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Новосибирской области

Дальнобойщики на грузовиках Scania не поделили трассу и столкнулись.

В ночь на 14 марта в Новосибирской области погиб водитель грузовика Scania при столкновении с другой фурой на трассе Р-254 «Иртыш». Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Смертельная авария произошла около 01:15 часа ночи недалеко от Убинского района. Мужчина за рулём фуры Scania на 1198-м км трассы Р-254 «Иртыш» выехал на встречку и врезался в другой Scania.

В результате ДТП погиб один из водителей. Второго госпитализировали с различными травмами.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

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