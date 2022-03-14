Водитель погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Новосибирской области

В ночь на 14 марта в Новосибирской области погиб водитель грузовика Scania при столкновении с другой фурой на трассе Р-254 «Иртыш». Об этом сообщает ГИБДД по региону.
Смертельная авария произошла около 01:15 часа ночи недалеко от Убинского района. Мужчина за рулём фуры Scania на 1198-м км трассы Р-254 «Иртыш» выехал на встречку и врезался в другой Scania.
В результате ДТП погиб один из водителей. Второго госпитализировали с различными травмами.
В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.