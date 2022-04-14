Пропавшего 17-летнего подростка нашли мёртвым в Новосибирске

В Новосибирске нашли тело пропавшего подростка. Об этом передают в СУ СК по Новосибирской области.
17-летний школьник пропал 11 апреля 2022. Известно, что молодой человек пошел с одноклассниками в сторону дома, попрощался с ними у своего подъезда, однако домой он так и не зашел.
Через некоторое время парня видели очевидцы в местном магазине. Его телефон оставался выключенным, а документы были дома. Волонтеры отмечали, что ранее школьник никогда надолго не уходил из дома и вообще, всегда был домоседом.
Тело подростка было найдено 13 апреля в Октябрьском районе. В Следкоме объяснили, что признаков насильственной смерти нет.
«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти», - сообщают в СУ СК.
Напомним, также в Новосибирске нашли погибшим пропавшего 22-летнего длинноволосого парня. Молодой человек бесследно исчез 7 апреля 2022 года. На его поиски вышли волонтёры и полицейские. Спустя несколько дней стало известно, что парень погиб.