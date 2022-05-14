МЧС сообщает о первых пяти утонувших на водоемах Новосибирской области в 2022 году

МЧС сообщает о первых пяти утонувших на водоемах Новосибирской области в 2022 году
МЧС сообщает о первых пяти утонувших на водоемах Новосибирской области в 2022 году
Сегодня, 14:24ПроисшествияФото: Официальный сайт ГУ МЧС по Новосибирской области
Уже пятеро новосибирцев утонули с начала года – предупреждает ГУ МЧС по Новосибирской области 14 мая 2022. Трое утонувших – дети. Опасность на водоемах возрастает с наступлением жарких выходных, считают спасатели.

Купаться в открытых водоемах Новосибирской области еще рано, предупреждает региональное ГУ МЧС на официальном сайте 14 мая 2022. Вода еще недостаточно прогрелась после таяния льда и холодных недель в первой декаде мая.

Особенно опасно, когда на берегах водоемов играют дети без присмотра взрослых. Печальную статистику опубликовали спасатели. Весна еще только началась, а уже пять человек утонули на водоемах региона. Причем трое из погибших – дети. Спасатели настойчиво рекомендуют проявлять осторожность.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» указано, что температура воды 14 мая в реке Обь 12.2° С в водохранилище 14° С. При том, что температура воздуха в солнечную субботу уже достигла +27° С по данным Яндекса.

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